Два пути. Стали известны подробности о здоровье Паши Техника

Российский музыкант Паша Техник (Павел Ивлев) вряд ли выживет. Такое мнение высказал источник 360.ru, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника редакции, врачей тайской больницы постоянно отвлекают требованием о переводе Паши Техника в другую клинику. При этом все медики солидарны в одном — транспортировки музыкант не переживет.

Источник 360.ru подтвердил, что сейчас Паша Техник находится в коме. Состояние его оценивается как стабильно тяжелое.

«Пути у него два. Либо туда, либо обратно. Но шансов маловато, честно говоря», — констатировал собеседник 360.ru.

По его данным, у артиста отказали не только легкие, но и «масса других органов». Также начался сепсис. Музыканта поддерживают на ИВЛ.

«В больнице много людей. Какие-то фанаты, кто-то мимо проходил. Ничего толком решить не могут», — добавил источник.

Ранее менеджер Паши Техника опроверг слухи о его смерти.