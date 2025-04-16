Умер озвучивший Брюса Уиллиса и Джона Траволту российский актер дубляжа

Скончался актер кино и дубляжа Владимир Герасимов. Он известен в России как голос Брюса Уиллиса, Джона Траволты и одного из героев мультфильма «Гравити Фоллз», сообщила пресс-служба объединения «Русский дубляж»

«На 75-м году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту», — объявила студия.

Причину смерти его коллеги не уточнили. Герасимов родился 31 августа 1950 года в Москве, окончил Московское театральное училище имени Щукина и с 1970-х годов снимался в кино. В качестве актера он исполнил десятки ролей, в том числе Кругликова в фильме «Освобождение: Битва за Берлин» и лейтенанта в одном из эпизодов сериала «Дальнобойщики».

Наибольшую известность Герасимов обрел, работая режиссером и актером дубляжа. Его голосом на российских экранах говорили Тони Кертис, Уэйн Ньютон, Тимоти Далтон, Шон Бин, Джан-Клод Ван Дамм, Стив Мартин, Джон Траволта, Кевин Спейси, Брюс Уиллис и другие звезды. Кроме того, он озвучил дядю Стэна в мультфильме «Гравити Фоллз».

«Ленкоме Марка Захарова» объявил ранее о смерти актрисы Нины Горшковой. Она проработала в театре 64 года.