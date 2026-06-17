Умер основатель рок-группы Chicago Уолтер Паразэйдер

Сооснователь американской рок-группы Chicago Уолтер Паразэйдер умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил портал TMZ .

На протяжении долгого времени Паразэйдер боролся с болезнью Альцгеймера.

«Нам будет его очень не хватать. Мы прожили в браке 59 лет, и это были 59 замечательных лет», — сказала вдова артиста.

Музыкант стоял у истоков популярной рок-группы Chicago, основанной в 1967 году. Изначально коллектив назывался The Big Thing, затем — Chicago Transit Authority, а в 1969 году получил нынешнее название.

Группа стала известна благодаря песням 25 or 6 to 4, Saturday in the Park и If You Leave Me Now.