Умер написавший 371 симфонию композитор Сегерстам

Финский дирижер и композитор Лейф Сегерстам умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил портал SlippeDisk.

О смерти музыканта изданию рассказал его сын. Он уточнил, что Сегерстам скончался 9 октября. Причины ухода из жизни не назывались.

За всю свою творческую жизнь композитор написал 371 симфонию, большинство из которых так и не исполнили. Сегерстам родился 2 марта 1944 года. Музыкальное образование он получил будучи ребенком в Джульярдской школе в Нью-Йорке.

Затем музыкант занял пост главного дирижера Финской национальной оперы и Королевской оперы в Стокгольме. Он был приглашенным дирижером в нескольких оперных домах в Германии. С 1997 по 2013 годы Сегерстам преподавал дирижирование в Академии имени Сибелиуса в Финляндии.