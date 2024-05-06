Умер музыкант из группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 12:19 Умер музыкант из группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров Экс-скрипач группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров умер от рака в Воронеже РИА «Новости»

Читать 360 в

Экс-скрипач рок-группы «Крематорий» и актер Вячеслав Бухаров скончался 5 мая от онкологического заболевания в Воронеже. О его смерти сообщили члены музыкального коллектива в социальных сетях.

«Рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным. Слава ушел в светлый праздник Пасхи и согласно народному поверью непременно попадет в рай», — сказали его коллеги.

Реклама

Вячеславу Бухарову было 62 года. Он играл в «Крематории» 17 лет, с 1994 по 2007 год, и принял участие в записи знаковых альбомов группы. Кроме того, он был актером воронежского театра и московского «Сатирикона».

В прошлом году у музыканта диагностировали онкологическое заболевание. Его друзья по группе в декабре 2023 года организовывали сбор средств на лечение. Лидер группы Армен Григорян также лично поддержал Бухарова финансами.

В память об ушедшем скрипаче группа даст концерт в Воронеже.