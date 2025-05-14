Умерла бывшая первая леди Казахстана Сара Назарбаева

Из жизни на 85-м году ушла Сара Назарбаева — жена первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщило издание Orda.kz .

По данным источника, на протяжении прошлых нескольких недель Сара Алпысовна лечилась в Республиканской клинической больнице в Алматы. По предварительным данным, в среду врачи приняли решение об отключении женщины от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

На территории больницы и вокруг нее усилили охрану, появились дополнительные телохранители, за воротами дежурят мужчины в строгих костюмах.

Раньше по территории больницы ходить можно было свободно, теперь же проход ограничили. У ворот установили новое ограждение.

Сара Назарбаева была женой Нурсултана Назарбаева с 1962 года. В браке родились три дочери: Алия, Динара и Дарига. В последние годы пара была в разводе, а Сара Алпысовна вернула девичью фамилию — Конакбаева.

В декабре президент России Владимир Путин встречался с Назарбаевым в Ново-Огареве.