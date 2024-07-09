Умерла актриса Кетеван Кикнадзе

Народная артистка Грузии Кетеван Кикнадзе умерла в 85 лет

Кадр из фильма «В одном маленьком городе»
Фото: Кадр из фильма «В одном маленьком городе»/РИА «Новости»

На 86-м году жизни скончалась народная артистка ГССР Кетеван Кикнадзе. Об этом сообщил Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на родственников актрисы.

Подробности смерти артистки не уточняются.

Кетеван Кикнадзе родилась 10 мая 1939 года. Она окончила актерский факультет Тбилисского государственного театрального института и с 1959-го служила в Государственном театре имени Котэ Марджанишвили, где сыграла более чем в 100 спектаклях.

В 1987 году Кикнадзе присвоили звание народной артистки Грузинской ССР. Она исполнила роли примерна в полутора десятках художественных фильмах и телесериалах, среди которых «Белые флаги», «Встреча с прошлым», «Тариэл Гулуа», «Клятвенная запись» и «В одном маленьком городе».

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