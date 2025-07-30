Умер князь Александр Трубецкой

Князь Александр Трубецкой скончался в возрасте 78 лет в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил основатель телеканала «Царьград» и одноименного фонда Константин Малофеев.

«Он умер. Это правда», — сказал Малофеев.

Потомок древних династий Трубецких и Голицыных родился в Париже в 1947 году. Он активно участвовал в деятельности общественных организаций, в частности, был президентом ассоциации «Франко-российский альянс».

Александр Александрович имел звание почетного профессора МГУ. Всю жизнь он поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей, занимался сохранением исторического наследия и культурной памяти России.

Трубецкого экстренно госпитализировали в Москве 24 июля. Он попал в реанимацию с осложнениями на фоне ранее перенесенной пневмонии, но позднее медики смогли стабилизировать его состояние.