Князь Александр Трубецкой попал в больницу в Москве

Князя Александра Трубецкого отвезли в больницу в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, у 78-летнего Трубецкого развились проблемы с легкими из-за перенесенной пневмонии. Его доставили в реанимацию одной из столичных больниц. В итоге врачам удалось стабилизировать состояние пациента.

Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он член ряда общественных организаций, а также является почетным профессором МГУ.

Ранее стало известно, что звезду мелодрамы «Москва слезам не верит» актрису Веру Алентову срочно госпитализировали в столице. По данным СМИ, у 83-летней знаменитости начал болеть живот.

Медики нашли новообразование, сделали операцию. Процедура прошла успешно, артистка пошла на поправку.