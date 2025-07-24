Князь Александр Трубецкой попал в больницу в Москве
Shot: князя Александра Трубецкого госпитализировали в Москве
Князя Александра Трубецкого отвезли в больницу в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, у 78-летнего Трубецкого развились проблемы с легкими из-за перенесенной пневмонии. Его доставили в реанимацию одной из столичных больниц. В итоге врачам удалось стабилизировать состояние пациента.
Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он член ряда общественных организаций, а также является почетным профессором МГУ.
Ранее стало известно, что звезду мелодрамы «Москва слезам не верит» актрису Веру Алентову срочно госпитализировали в столице. По данным СМИ, у 83-летней знаменитости начал болеть живот.
Медики нашли новообразование, сделали операцию. Процедура прошла успешно, артистка пошла на поправку.