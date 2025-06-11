Умер Брайан Уилсон из Beach Boys

Брайан Уилсон — музыкант, композитор и продюсер, который стоял у истоков одной из самых влиятельных групп XX века, скончался в возрасте 82 лет. О смерти артиста сообщила газета The Guardian .

Музыкант, страдавший от проблем с психическим здоровьем, написал и спродюсировал альбом 1966 года Pet Sounds, который многие меломаны считают величайшим альбомом всех времен. Уилсону должно было исполнится 83 года 20 июня.

Брайан Уилсон с детства проявил абсолютный слух, рано начал играть на пианино и вместе с братьями Карлом и Деннисом увлекся R&B, рок-н-роллом и поп-музыкой.

Beach Boys Уилсон вместе со своими братьями создал в 1961 году. Первые хиты коллектива, написанные Уилсоном —Surfer Girl, Surfin' США, — принесли Beach Boys всенародную известность.

Сам Брайан постепенно занял место не только автора песен, но и продюсера группы, выпустив с коллективом 15 альбомов до конца 1960-х.

В 1970-х на фоне смерти отца и нарастающей зависимости Брайан покинул сцену, но к середине десятилетия вернулся к Beach Boys, хотя вскоре вновь ушёл в тень на фоне алкогольной и наркотической зависимости.

Уилсон был женат дважды, имел двух дочерей от первого брака, которые также занялись музыкой, и пятерых приёмных детей от второго брака с Мелиндой Ледбеттер, ставшей не только супругой, но и менеджером артиста.

В 2000 году Уилсон был включен в Зал славы сонграйтеров.

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