Умер исполнитель роли майора Хекстрофона в «Звездных войнах» Ник Джозеф

Скончался британский актер Ник Джозеф, известный эпизодическими ролями в кинофраншизе «Звездные войны» и фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Лучший друг актера Рик Стэнли заявил, что он внезапно скончался в возрасте 73 лет. Джозеф до последнего встречался с фанатами «Звездных войн» и планировал присоединиться к празднованию 50-летия фильма в 2027 году.

«Не могу поверить, что потерял своего лучшего друга. У нас со Стеф было много приключений за эти годы», — сказал Стэнли.

Самой известной ролью Джозефа стал майор Архул Хекстрофон, участвовавший в церемонии награждения в финале фильма «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда». Он также сыграл офицера оружейного склада в картине 1977 года о Бонде «Шпион, который меня любил». Его последняя работа вышла в 2019 году, актер выступил актером Бертом в сериале EastEnders.