Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере Стюарт Крэйг

Трехкратный обладатель премии «Оскар» художник-постановщик Стюарт Крэйг умер на 84-м году жизни после долгой борьбы с болезнью Паркинсона. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter .

«Оскаров» Крэйг удостоился за фильмы «Ганди», «Опасные связи» и «Английский пациент», но широкую известность ему принесла работа над декорациями к киновселенной о Гарри Поттере и серии фильмов «Фантастические твари».

«Уверен, если спросить, с кем из художников-постановщиков вам больше всего понравилось работать, 100% режиссеров назовут Стюарта Крэйга», — написал художник и арт-директор Нил Ламонт, тоже работавший над поттерианой.

В марте из жизни ушел актер Саймон Фишер-Беккер, сыгравший призрака по имени Толстый Монах в одной из частей франшизы.