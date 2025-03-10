Скончался актер, сыгравший привидение Толстого Монаха в «Гарри Поттере»

Британский актер Саймон Фишер-Бекер, сыгравший в одном из фильмов о Гарри Поттере, скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщила газета Metro со ссылкой на агента актера Кима Берри.

О причинах смерти кинозвезды не сообщается.

Фишер-Бекер стал известен большому кругу зрителей благодаря ролям привидения Толстого Монаха на факультете Пуффендуй в фильме «Гарри Поттер и философский камень» и межгалактического торговца Дориума Малдовара в сериале «Доктор Кто».

Британский актер родился в 1961 году, также он известен комедийными и характерными ролями в фильмах и сериалах «Неджентльменский поступок», «Щенячья любовь», «Любовный суп», «Умоляй!», «Уотерсайд», «Чакан, вечный человек», «Милая штучка», «Восхождение благозвучного ангела», «Отверженные» и «Заветные желания». Он выпустил несколько мемуаров и вел популярный видеоблог.

Актер дебютировал в кино в картине «Семь холмов Рима» в 1990 году, где сыграл роль менеджера магазина. За карьеру он успел появиться в 16 телесериалах и фильмах, а также добился успеха в театре.