Умер экс-ведущий шоу Top Gear Квентин Уилсон

Британский журналист и телеведущий Квентин Уилсон умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщил телеканал Sky News.

Уилсон скончался 8 ноября после непродолжительной борьбы с раком легких. Другие подробности не сообщались.

Квентин Уилсон родился 23 июля 1957 года в Лестере. В 1991 году начал работать в качестве соведущего передачи Top Gear на телеканале «Би-би-си». Его напарником был Джереми Кларксон.

До 2001 года Уилсон снимался в передаче в качестве эксперта по подержанным автомобилям. Потом он перешел на телеканал Channel 5, где вел шоу Fifth Gear.

Также Уилсон снялся в киноленте «Худший водитель Британии» и работал над созданием документальных фильмов об автомобилях. В 2004 году стал участником программы «Танцы со звездами» и установил в ней необычный рекорд. Телеведущий и танцовщица Хейзел Ньюберри получили восемь из 40 баллов.