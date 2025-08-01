Вспышка туберкулеза подобралась к ферме звезды Top Gear

Британский телеведущий и звезда автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон оказался перед риском лишиться всего стада коров из-за вспышки туберкулеза крупного рогатого скота. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Кларксон признался, что вся его команда опустошена новостью вероятного забоя скота, в том числе беременной коровы.

Журналисты напомнили о британском законодательстве, в соответствии с которым для предотвращения распространения болезни инфицированных животных приходится уничтожать. В течение последнего года в Великобритании забили больше 20 тысяч голов.

Ферма Кларксона находится в пограничной зоне по распространению инфекции, он вынужден тестировать коров каждые шесть месяцев.

Распространение болезни среди крупного рогатого скота способно нанести серьезный ущерб хозяйству и может привести к выбраковке всего стада.