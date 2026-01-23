Умер экс-басист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц

Бывший бас-гитарист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на супругу музыканта. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Буххольц играл в составе Scorpions почти два десятилетия — с 1973 по 1992 год — и считается одним из ключевых участников «классического» состава группы. За это время коллектив записал десять студийных альбомов с его участием и окончательно закрепился в числе самых успешных рок-команд.

Группа была основана в 1965 году в Ганновере гитаристом Рудольфом Шенкером и прославилась англоязычными балладами и хард-роковыми композициями. За свою историю Scorpions дали более пяти тысяч концертов в восьмидесяти странах мира, а суммарный тираж их пластинок превысил 100 миллионов копий.

Музыканты неоднократно выступали в СССР, а затем и в России. Одна из самых известных композиций группы — Wind of Change — была написана под впечатлением от концертов в Ленинграде и Москве в конце 1980-х годов и стала символом эпохи перемен.

Ранее также стало известно о смерти одного из основателей рок-группы Grateful Dead Боба Вейра, о чем сообщила его семья в социальных сетях.