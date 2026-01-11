Сооснователь группы Grateful Dead Боб Вейр умер в 78 лет

Один из основателей рок-группы Grateful Dead Боб Вейр ушел из жизни. Об этом сообщила семья гитариста в Instagram*.

«С прискорбием сообщаем о смерти Бобби Вейра. Он ушел из жизни, находясь в окружении любимых людей», — написали родственники.

Они уточнили, что музыкант умер от проблем с легкими. Ему было 78 лет.

Коллектив Grateful Dead появился в Калифорнии в 1965 году. Исполнители записали 13 студийных альбомов. В 2004-м американский журнал Rolling Stone разместил группу на 57-е место в списки 100 самых великих артистов всех времен.

Ранее стало известно, что во время новогодних праздников умер рэпер Shumak (Владимир Шумаков). Он покончил с собой в Москве.

