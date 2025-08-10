Умер бывший гитарист Стаса Михайлова и участник MBAND Роман Ефанов

Бывший гитарист Стаса Михайлова и участник группы MBAND Роман Ефанов скончался в возрасте 44 лет. Об этом сообщил певец Анатолий Цой в своих социальных сетях.

«Ушел из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом», – написал Цой.

По его словам, музыкант скончался 8 августа. Цой добавил, что точную причину смерти он пока не знает.

Бывший солист MBAND Артем Кид также отреагировал на печальное известие.

«Лучший гитарист, которого я встречал на своем пути, и до каждой клетки души оторванный панк», – написал Кид.

Ефанов родился 3 мая 1981 года в Таганроге. Музыкант окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных.

Он работал со Стасом Михайловым, группой «ВИА Гра» и Elvira T. Песни с его участием звучали в фильме «Самый лучший день».

