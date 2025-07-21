Лидер группы «Любэ» Расторгуев впервые показал старшего сына

Николай Расторгуев впервые вышел в свет со своим старшим сыном Павлом. Их заметили у гримерки лидера группы «Любэ» на VK Fest, сообщил сайт kp.ru .

Павел был одет в сценический образ из этнооперы «Князь Владимир». Он заменит Расторгуева-старшего на предстоящих гастролях в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде. Павел сыграет Федора — верного помощника князя Владимира.

Павел — сын Николая от первой жены Валентины. У Николая также есть младший сын, его тезка, от второй его любви — Натальи.

Ранее стало известно, как Расторгуев нарушал предписания врачей, выходя на сцену после пересадки почки. Он называет риски оправданными, указывая на большую любовь к своей публике.