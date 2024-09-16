Умер брат Майкла Джексона

Музыкант Тито Джексон, один из сооснователей группы Jackson Five, умер в США. Об этом сообщил CNN .

«Мы в шоке и печали, наши сердца разбиты. Наш отец был невероятным человеком, который заботился о каждом», — написали его сыновья в социальных сетях.

Старшему брату Майкла Джексона было 69 лет. В группе он пел и играл на соло-гитаре.

В июне стало известно, что «король поп-музыки» перед смертью задолжал несколько сот миллионов долларов. Кредиторы завалили суды исками против артиста, таких заявлений скопилось более 65. Погашать долги предполагается за счет реализации имущества музыканта.

А в прошлом году танцор и хореограф Уэйд Робсон заявил, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны певца.