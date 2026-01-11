Умер автор музыки к мультфильму «Губка Боб Квадратные Штаны»

В Лос-Анджелесе скончался американский композитор Гай Мун, лауреат премии «Эмми» и автор музыки к ряду популярных анимационных проектов. Об этом сообщил Hollywood Reporter .

Муну было 63 года. Композитор находился в больнице с 8 января после того, как его сбил автомобиль в одном из пригородов Лос-Анджелеса. Несмотря на усилия врачей, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Гай Мун более двух десятилетий сотрудничал с телеканалом Nickelodeon. Он участвовал в создании музыкального оформления для мультсериалов «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Семейка Аддамс», а также широко известен в США по работе над проектом «Волшебные покровители».

Работы композитора стали частью нескольких поколений детских и семейных телепроектов.

В прошлом месяце умер советский и российский композитор Геннадий Белов. Ему было 86 лет.