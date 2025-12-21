Композитор Геннадий Белов умер в 86 лет

Советский и российский композитор Геннадий Белов умер на 87-году жизни. Об этом сообщили на сайте портала «Кино-Театр. Ру» .

Заслуженный деятель искусств РФ скончался 19 декабря. Причины его смерти не раскрывались.

Геннадий Белов родился 4 мая 1939 года в Ленинграде. После школы он поступил в Ленинградскую консерваторию по классу композиции. Его учителями были народный артист РСФСР Вадим Салманов и народный артист СССР Дмитрий Шостакович.

С 1966 года Белов начал работать в этой же консерватории преподавателем по классу полифонии, в дальнейшем стал профессором кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров. Также он является автором опер, оркестровых и хоровых произведений, множества камерных сочинений.

В этот же период Геннадий Белов написал музыку к документальным фильмам «Люди иных времен», «Ученые — Нечерноземью».