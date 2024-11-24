Умер автор музыки к фильму «Солдатский декамерон» Карманов

В возрасте 54 лет умер автор музыки для кино и телевидения, произведений для камерных ансамблей, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов Павел Карманов. Об этом сообщила пресс-служба всероссийской организации.

«Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова», — сообщили его коллеги.

Карманов родился в 1970 году в Братске, окончил Московскую консерваторию. По информации союза, считался заметным представителем московских поставангардистов. В разные годы выступал в рок-группе «Вежливый отказ» в качестве пианиста и флейтиста, писал музыку для кино и камерных ансамблей. В числе его работ — звуковое сопровождение фильмов «Большой» и «Солдатский декамерон», сериалов «Умножающий печаль» и «Только ты».

Ушел из жизни еще один деятель культуры, артист озвучания Владимир Самойлов. Он широко известен как диктор на Всесоюзном радио.