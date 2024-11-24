Ушел из жизни актер фильма «Хищники» Владимир Самойлов

Советский и российский актер театра и кино, диктор, радиоведущий, артист озвучания и известный чтец аудиокниг Владимир Самойлов ушел из жизни 20 ноября в возрасте 80 лет. О смерти артиста сообщили в его профиле на агрегаторе «Кино-Театр.Ру» .

Причина смерти актера не уточняется. О дате похорон также не сообщали.

Начиная с 1971 года Самойлов работал диктором на Всесоюзном радио, озвучивая документальные и зарубежные художественные фильмы, а также компьютерные игры. Еще он известен как чтец аудиокниг.

Кроме того, артист вел цикл авторских программ на радиостанции «Маяк» — «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой» и «России первая любовь».

В фильмографии Самойлова участие в двух проектах — совместной российско-итальянской картине «Заложники „Дьявола“ и детективном фильме „Хищники“.

Владимир Иванович также преподавал. Его деятельность отметили, наградив Самойлова Золотой Пушкинской медалью в номинации «За просветительскую деятельность».