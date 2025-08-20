Найдена, погибла. Посреди леса нашли тело звезды советского кино и театра

Посреди леса в Нижегородской области поисковики нашли тело артистки Софьи Шельменкиной. Об этом сообщила пресс-служба поисковой группы на своей странице VK .

Актрисе было 78 лет. Она ушла в лес за ягодами еще 7 августа, после чего пропала. Родственники забили тревогу через несколько дней, уже 9 числа поисковая группа приступила к обследованию чащи.

Однако найти Софью Шельменкину не удавалось долго. Ее тело обнаружили только 16 августа. По сведениям местного издания nn.ru, артистка заблудилась в районе деревни Колосково.

Известно, что с возрастом у Шельменкиной ухудшился слух. Пресса допускает, что это могло осложнить волонтерам поиски.

Информацию о смерти актрисы подтвердили в Нижегородском государственном театре. Здесь напомнил, что Шельменкина в 1979 году удостоилась звания заслуженной артистки России.

Проверку по факту гибели актрисы провел местный главк Следственного комитета России. Криминального характера ее смерти следователи не обнаружили, однако судебно-медицинская экспертиза все еще не готова.

