Умер актер «Улиц разбитых фонарей» и «Ментов» Игорь Алексеев

Актер Игорь Алексеев скончался на 62-м году жизни. Об этом aif.ru сообщила его дочь Мария Алексеева.

«Умер от инфаркта. В больнице. О похоронах сообщим отдельно», — сказала Мария.

Алексеев ушел из жизни в ночь на 19 апреля. Коллеги артиста рассказали, что незадолго до смерти его беспокоили боли в спине, он собирался пройти обследование.

Алексеев родился 1 июня 1964 года в Мурманске. В 1989 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, но сниматься начал еще до получения диплома. Он сыграл в более чем 30 картинах, в том числе — в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

В марте скончался его коллега по цеху Александр Хомик. Актеру было 50 лет, его забрала тяжелая болезнь.