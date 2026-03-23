Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Хомик

На 51-м году жизни скончался российский актер Александр Хомик, известный зрителю по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Об этом сообщил в соцсети артист Мариинского театра Алексей Дмитрук.

«Это невосполнимая утрата. Нас связывали 28 лет дружбы», — написал он.

По словам Дмитрука, несколько дней назад Хомик попал в больницу в тяжелом состоянии. Медики боролись за жизнь знаменитости, но болезнь оказалась сильнее.

В беседе с aif.ru артист пояснил, что Александра госпитализировали с некрозом поджелудочной железы и перитонитом. Ему провели операцию, однако после вмешательства сердце и почки начали отказывать.

Ранее стало известно о смерти легендарного Чака Норриса. Ему было 86 лет.