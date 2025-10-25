Умер актер, сыгравший баскетболиста Евгения Харитончика

На 84-м году жизни умер Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Машкин. Его похоронят в Перми, сообщил aif.ru .

Факт смерти подтвердила администрация Самарского академического театра драмы имени Горького, где Машкин работал. Последние годы актер жил в Перми, там же пройдут его похороны.

Кроме самарского, Машкин выступал также в кемеровском и кировском драматических театрах. Он играл Лопахина в «Вишневом саду», Платова в «Левше-92», Циммера в «Алых парусах».

Самой известной киноработой актера стала роль баскетболиста Евгения Харитончика в «Центровом из Поднебесья». Он снялся также в фильмах «Формула памяти», «Иван Павлов. Поиски истины», сериалах «Жизнь и судьба» и «Зоя».

