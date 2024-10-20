Умер актер из «Женитьбы Бальзаминова»

На 95-м году жизни скончался актер Мариинского театра, заслуженный артист России Анатолий Гридин. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Артист ушел из жизни 19 октября, причину его смерти не назвали.

Гридин исполнил роль генерала в фильме «Женитьба Бальзаминова», а также снялся в телебалете «Анюта». Работать в труппе Мариинского театра актер начал в 1952 году. Он стал первым исполнителем партий Северьяна в «Каменном цветке» Сергея Прокофьева и Визиря в «Легенде о любви» Арифа Меликова.

Зрителям Гридин запомнился как харизматичный артист, которому удавалось сочетать академизм классического танца и выразительность.

Ранее в возрасте 80 лет умер актер Александр Крючков, игравший в сериалах След» и «Улицы разбитых фонарей». В театре артист исполнял роли князя Мышкина в «Идиоте» и Манилова в «Мертвых душах».