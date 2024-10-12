Умер актер из сериалов «След» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков

Советский и российский актер Александр Крючков, сыгравший в сериалах «След» и «Улицы разбитых фонарей», скончался на 81-м году жизни 7 октября. Об этом сообщили на сайте агрегатора kino-teatr.ru .

Заслуженный артист РСФСР скончался в Москве. Обстоятельства и причина кончины актера не раскрываются.

Крючков родился 22 ноября 1943 года. Он окончил ГИТИС в 26-летнем возрасте. Актер служил в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драматическом театре.

Зрителям Крючков запомнился ролями в таких фильмах и сериалах, как «Помни имя свое», «Золотой туман», «След», «Вольная грамота» и «Улицы разбитых фонарей-6».

Среди его театральных работ — роль князя Мышкина в «Идиоте», Манилова в «Мертвых душах», Скапена — в «Плутнях Скапена», а также Креона в «Медее».

Звания заслуженного артиста РСФСР Александра Михайловича удостоили осенью 1982 года.