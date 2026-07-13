Умер актер из сериала «Полицейская академия» Питер Ван Норден

Американский актер Питер Ван Норден умер в возрасте 75 лет в хосписе Южной Калифорнии. Об этом сообщила его супруга Венди изданию TMZ .

По ее словам, артист скончался утром 9 июля. В последние годы он боролся с несколькими тяжелыми заболеваниями.

Ван Норден начал творческий путь в 1970-х годах с театральных постановок по произведениям Уильяма Шекспира и античных драматургов. Позднее он стал сниматься в кино и на телевидении.

Наибольшую известность актеру принесла роль офицера Винни Штульмана в комедии «Полицейская академия 2: Их первое задание». Он также сыграл в фильме «Голый пистолет 2 ½: Запах страха».

Ван Норден продолжал выступать на театральной сцене. В разные годы он участвовал в постановках «Гамлет», «Макбет», «Дон Кихот» и «Лак для волос». Последней работой актера стала короткометражная картина No Sound But The Sea, которая вышла в 2025 году.