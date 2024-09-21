Умер актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов

Актер Владимир Моргунов скончался в возрасте 42 лет. Об этом сообщил сайт «Кино-театр.ру» .

Согласно данным сайта, артист умер 16 сентября. О причинах смерти пока неизвестно. Как отметило издание «Аргументы и факты», прощание с артистом прошло 18 сентября в городе Малоярославец.

Моргунов родился в 1980 году. В 2004-м он закончил РАТИ-ГИТИС и получил специальность «актер драматического театра и кино». Потом устроился в московский театр «У Никитских ворот» и проработал там два года.

Также актер снимался в кино, первая его роль была в мелодраме «Дорогая Маша Березина». Еще его можно увидеть в таких проектах, как «Кто в доме хозяин?», «Моя прекрасная няня», «Наша Russia. Яйца судьбы» и «Дом кувырком».

В последние годы артист зарабатывал на мероприятиях, где выступал ведущим.