Умер актер из «Маски» и «Криминального чтива» Питер Грин

Американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», скончался на 61-м году жизни. Об этом со ссылкой на менеджера звезды сообщила газета New York Post .

Тело артиста обнаружили в Нью-Йорке.

«Актер Питер Грин был найден мертвым в своей квартире в районе Нижний Ист-Сайд. <…> Грину, зарекомендовавшему себя как экранный злодей в 1990-х годах, было 60 лет», — добавило издание.

Полиция считает, что смерть актера не была насильственной, точную причину выяснит судебно-медицинский эксперт. Менеджер артиста отметил, что Грин собирался в январе приступить к работе над новым проектом.

«Поистине один из величайших актеров нашего поколения. У него было огромное доброе сердце. Мне будет его не хватать. Он был замечательным другом», — рассказал он.

