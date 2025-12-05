Актер из «Мортал Комбат» Кэри-Хироюки Тагава скончался в окружении семьи

Американский актер Кэри-Хироюки Тагава умер на 76-м году жизни в окружении близких людей. Причиной смерти стали осложнения после инсульта. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Deadline.

Тагава родился в Японии, а затем переехал в США, где построил успешную актерскую карьеру, сыграв в нескольких десятках фильмов. Широкую известность он получил благодаря роли Шанг Цзуна во вселенной «Мортал Комбат». Также актер снимался в таких картинах, как «Последний император», «Мемуары гейши» и «Человек в высоком замке».

Известно, что в 2015 году в Москве Кэри-Хироюки Тагава принял православное крещение и получил имя Пантелеимон. Спустя год он стал гражданином России.