Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 09:52 Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе Актер Тристан Саралидзе умер на 69-м году жизни Freepik

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Не стало грузинского актера Тристана Саралидзе. Он скончался в возрасте 68 лет, сообщил телеканал Rustavi2.

По данным СМИ, Саралидзе ушел из жизни в результате тяжелого заболевания.

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Саралидзе родом из села Ахалдаба Боржомского района Грузии. На счету актера более 32 киноработ. В 1978 году начал служить в Тбилисском академическом театре имени Руставели.

Актер прославился после выхода картины «Девушка со швейной машинкой», режиссерами которой стали Георгий Шенгелая и Михаил Чиаурели. В 1984 году снялся в советской киноленте «Приказано взять живым». Тогда же участвовал в съемках фильма «Покаяние», сыграв докладчика на балконе.

В 2003 году актера пригласили поучаствовать в работе над литовско-российским сериалом «Литовский транзит». В нем Саралидзе исполнил роль Арсена.