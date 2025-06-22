Умер актер и сценарист Франс Саид

Не стало мальтийского театрального актера, писателя, сценариста и переводчика Франса Саида. Об этом сообщила газета Times of Malta.

Знаменитости было 93 года. Помимо актерской карьеры, Фрэнсис Генри Саид прославился как пионер детских радиопередач в своей стране.

В разные периоды Франс работал на американском ВВС и британском RAI, но после вернулся на Мальту. Благодаря его переводам и адаптациям местные жители знакомились с мировой классикой.

Также Саид выпустил пять романов и несколько сотен произведений малой формы.

Ранее стало известно о смерти звезды бразильских сериалов Франсиску Куоку. Он скончался в больнице в 91 год.