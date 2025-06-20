Умер звезда бразильских сериалов Франсиску Куоку

Знаменитый бразильский актер Франсиску Куоку умер в больнице в Сан-Паулу на 92-м году жизни. Об этом сообщило информагентство Globo.
Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. До этого актер почти три недели провел в больнице. В последние годы тяжело болел и с трудом ходил.
Более 60 лет Куоку отдал театру и кино. За это время сыграл в 85 фильмах, среди которых наибольшую известность в России получил сериал «Клон», где артист исполнил роль католического священника Матиолли, а также «Тропикана» и «Новая жертва».
В самой Бразилии его больше знают по роли Кристиано Вильены в сериале 1972 года «Каменные джунгли».
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