Умер звезда бразильских сериалов Франсиску Куоку

Знаменитый бразильский актер Франсиску Куоку умер в больнице в Сан-Паулу на 92-м году жизни. Об этом сообщило информагентство Globo .

Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. До этого актер почти три недели провел в больнице. В последние годы тяжело болел и с трудом ходил.

Более 60 лет Куоку отдал театру и кино. За это время сыграл в 85 фильмах, среди которых наибольшую известность в России получил сериал «Клон», где артист исполнил роль католического священника Матиолли, а также «Тропикана» и «Новая жертва».

В самой Бразилии его больше знают по роли Кристиано Вильены в сериале 1972 года «Каменные джунгли».