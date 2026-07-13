Умер актер фильма «Парк юрского периода» Сэм Нил

Новозеландский актер Сэм Нил, известный по ролям в фильмах «Парк юрского периода», умер в 78 лет. Об этом семья звезды сообщила в соцсети.

«Легенда экрана… Сэм Нил умер. Ему было 78», — написали родственники артиста.

В 2023 году у знаменитости выявили онкологическое заболевание. Ему диагностировали рак крови третьей стадии. После курса химиотерапии Сэму удалось выйти в ремиссию.

В фильмографии Нила — больше 160 работ. Трижды он становился номинантом на премию «Золотой глобус», а также снял девять картин в качестве режиссера.

Ранее стало известно о смерти актера из «Гарри Поттера» Майкла Бирна. Ему было 82 года.