Умер актер фильма «Парк юрского периода» Сэм Нил
Новозеландский актер Сэм Нил, известный по ролям в фильмах «Парк юрского периода», умер в 78 лет. Об этом семья звезды сообщила в соцсети.
«Легенда экрана… Сэм Нил умер. Ему было 78», — написали родственники артиста.
В 2023 году у знаменитости выявили онкологическое заболевание. Ему диагностировали рак крови третьей стадии. После курса химиотерапии Сэму удалось выйти в ремиссию.
В фильмографии Нила — больше 160 работ. Трижды он становился номинантом на премию «Золотой глобус», а также снял девять картин в качестве режиссера.
Ранее стало известно о смерти актера из «Гарри Поттера» Майкла Бирна. Ему было 82 года.