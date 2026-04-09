Актер из «Игры престолов» Майкл Патрик умер в 35 лет

Ирландский актер Майкл Патрик умер в возрасте 35 лет в хосписе после длительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Об этом сообщила его жена Наоми Шиэн на своей странице в Instagram*.

Она подчеркнула, что в больницу артист попал 10 дней назад после очередного обострения.

«Он мирно скончался в окружении семьи и друзей. Словами не описать, насколько у нас разбиты сердца», — заявила Шиэн.

Вдова отметила, что на протяжении многих лет Майкл оставался источником вдохновения для всех, кто находился с ним рядом.

«Он прожил жизнь настолько насыщенную, насколько это возможно для любого человека. Радость, бодрость духа, заразительный смех», — добавила она.

Шиэн поблагодарила всех, кто поддерживал семью на протяжении последних нескольких лет.

Майкл Патрик — актер театра Белфаста — продолжал работать даже во время прогрессирования болезни. За роль Ричарда III, исполненную в инвалидной коляске, ему вручили театральную награду The Stage Awards. Также Патрик снимался в шестом сезоне «Игры престолов» и сериалах «Криптом» и «Синие огни».

Боковой амиотрофический склероз у актера диагностировали в 2023 году. Прогрессирующее заболевание постепенно привело к параличу и полной атрофии мышц. Понимая, что скоро не сможет дышать самостоятельно, Патрик отказался от проведения трахеостомии и покинул хоспис, чтобы провести последние дни вместе с семьей.

