Умер актер дубляжа Рудольф Панков

Актер дубляжа Рудольф Панков ушел из жизни на 88-м году жизни. Об этом сообщил сайт «Кинопоиск» .

В советские годы Панков играл в эпизодах фильмов, самый известный из которых — «Семнадцать мгновений весны». Однако широкую известность ему принесла работа за кадром. В частности, именно он подарил русский голос героям Адриано Челентано в фильмах «Блеф» и «Укрощение строптивого», а также персонажу Жан-Поля Бельмондо в «Профессионале».

Поклонники вселенной Гарри Поттера запомнили Панкова как бессменный голос Артура Уизли. Кроме того, он долгие годы дублировал Дэвида Суше в сериале «Пуаро». Всего на его счету более 800 ролей в дубляже.

Несколько дней назад ушел из жизни коллега Панкова Владимир Герасимов, работавший над озвучкой «Игры престолов», «Сверхъестественного», «Гравити Фолз» и многих других картин.