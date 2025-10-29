Стала известна причина смерти актера из «Полицейского с Рублевки» Романа Попова

Актер Роман Попов умер в больнице в Подмосковье от осложнений после химиотерапии. Об этом сообщили родные артиста в его Telegram-канале .

Ему было 40 лет. Попов был женат, у него остались трое детей. Прощание с актером пройдет 1 ноября. Где его похоронят, не сообщается.

Наибольшую известность он получил благодаря роли следователя Игоря Мухича в телесериале «Полицейский с Рублевки». До этого он стал победителем одного из сезонов проекта «Камеди Баттл» вместе с Оганесом Григоряном.

Рак мозга Попову впервые диагностировали в 2018 году. Тогда болезнь удалось перевести в ремиссию, однако летом 2025-го она вернулась, дав осложнения на зрение. Последние дни жизни он провел в коме.