Блогер Василенко после штрафа решил купить машину для бойцов СВО

Блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в интернете как блогер «Лавандовый раф», после штрафа за нарушение ПДД решил приобрести автомобиль для бойцов спецоперации. Об этом сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин в телеграм-канале .

Василенко во время съемок нового ролика проехал на автомобиле по городской набережной, где движение транспорта ограничено. После этого он публично извинился и оплатил штраф.

По словам Скрябина, блогер признал, что он был не прав, и решил не останавливаться на словах. Они сошлись во мнении: извинения должны выражаться в конкретных поступках.

«Некорректность своего поступка он признал еще вчера, когда публично извинился и оплатил штраф ГАИ. Но мы с Николаем Анатольевичем сошлись во мнении, что раскаяние должно быть деятельным», — написал мэр.

Глава города уточнил, что Василенко выразил желание приобрести для одного из подразделений участников спецоперации автомобиль повышенной проходимости и загрузить его гуманитарной помощью. Сам блогер в опубликованном мэром видеоролике подтвердил это решение.

«Я же сам офицер, я сюда и приехал учиться в военное училище», — сказал он.

Ранее компания «Веломоторс» передала Люберецкому отделению Ассоциации ветеранов СВО Московской области кроссовый мотоцикл. Технику направят в зону спецоперации для поддержки российских военнослужащих.