«Укусила выдра». Киркоров потерял сознание на съемочной площадке

Певец Филипп Киркоров снялся в фильме «Братья», где вместе с ним главную роль сыграл юморист Денис Дорохов. Своими впечатлениями исполнитель поделился с журналистами перед премьерой кинокартины, сообщил Super.ru.

«Меня укусила выдра. Не было ни антибиотиков, ни докторов. Был только подорожник, который мне приложили. Потом из-за жары я потерял сознание на съемочной площадке», — рассказал артист.

По словам Киркорова, его напарник внес свой вклад в спасение. Дорохов делал артисту искусственное дыхание. Певец отметил, что все произошедшее с ним попало в фильм.

Ранее Филипп Киркоров не дождался извинений после скандала вокруг «голой вечеринки», которую организовала Анастасия Ивлеева, и жестко раскритиковал ее. Артист назвал блогершу «мерзкой крысой».