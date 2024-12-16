«Даже не извинилась». Киркоров назвал Ивлееву «мерзкой крысой»

Резкую реакцию артиста вызвал вопрос ведущих, затронувших тему скандальной вечеринки и ее организатора Насти Ивлеевой.

«Кто это? Крыса вот эта мерзкая? Которая даже, тварь, не извинилась после всего?» — сказал Филипп Киркоров.

Артист обругал блогера и другими нецензурными словами.

«Как таких мир носит <…> ненавижу», — добавил певец.

Телеведущая Ивлеева в декабре 2023 года провела в московском «Мутаборе» вечеринку с откровенным дресс-кодом. Светское событие вызвало возмущение в обществе. На мероприятии присутствовал и Филипп Киркоров.

После него артист, как и некоторые другие звездные гости той же вечеринки, лишился нескольких выступлений. Позднее Киркоров записал публичные извинения на видео.