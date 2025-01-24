«Украли видео и раздули». Фанатка Шамана отказалась комментировать подтяжку «в честь» артиста

Сделавшая пластику поклонница Шамана назвала неправдой все, что о ней написали

Женщина, которая якобы сделала пластическую операцию, чтобы стать похожей на певца Шамана (Ярослава Дронова), в беседе с 360.ru заявила, что это неправда.

«Украли видео и раздули», — подчеркнула 55-летняя Надежда, комментируя публикации о ее перевоплощении.

Она назвала неправдой все, что о ней пишут.

«Я сама с ним, если надо, свяжусь», — добавила она в ответ на вопрос, не звонил ли ей Шаман после распространившихся роликов.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых женщина продемонстрировала свое новое лицо и отметила, что после подтяжки стала похожа на своего любимого артиста Шамана. Она также назвала себя патриотом России и призналась, что любит песню «Я русский».

Блогер Виктория Боня ранее подала в суд против пластического хирурга из Дубая Максима Иванчука, который провел ее матери две операции. Врач подал ответный о защите чести и достоинства.