Украинский суд заочно приговорил блогера Апачева к 12 годам лишения свободы

На Украине вынесли заочный приговор рэперу и блогеру Акиму Апачеву (настоящая фамилия — Гасанов), принимавшему участие в мероприятиях в поддержку России. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского суда.

Апачева приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины и коллаборационной деятельности.

В судебных документах отметили, что 23 сентября 2022 года блогер участвовал в акции на Манежной площади в России. В эту дату в столице проходил митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Также суд указал на антиукраинские мотивы в творчестве Апачева.

Ранее стало известно, что рэпер выступил в центре столицы ДНР в честь дня республики. Он дал уличный концерт в Донецке.