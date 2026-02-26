Украинские власти не пустили актрису Яковлеву проститься с отцом

Актриса Елена Яковлева не смогла проститься с отцом — ей запретили въезд на Украину. Об этом артистка сообщила в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Родители Яковлевой жили в Харькове — после начала спецоперации, когда умерла ее мать, актрису с трудом пустили через границу. Спустя год ушел отец, с ним проститься уже не позволили.

«Я три года не имела права въезжать, но поехала, прошла через границу. Они мне дали какой-то срок, не помню, чтобы я вернулась. Похоронила и вернулась», — рассказала артистка о смерти матери.

На обратном пути ей вручили документ о запрете на въезд на пять лет. Через год она узнала о смерти отца.

«Это для меня боль, которая теперь уже не пройдет», — добавила актриса.

