Советская «Снежная королева» Наталья Климова умерла в 87 лет

Сыгравшая главную роль в фильме «Снежная королева» советская актриса Наталья Климова умерла в Муроме за два дня до 88-летия. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Наталья Климова скончалась 25 февраля. Ее похоронят на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме», — рассказали представители администрации.

В пресс-службе добавили, что вместе с мужем Климова была прихожанкой Свято-Воскресенского женского монастыря и помогала в его восстановлении.

Отпевание пройдет в 11:00 в пятницу, в день рождения артистки, который мог стать для нее 88-м.

Климова известна по ролям в фильмах «Снежная королева», «Сказка уральских гор» и «Снегурочка». Она завершила кинокарьеру в 1990-м году по причине болезни.

