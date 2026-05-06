Украинские аферисты попытались обмануть Владимира Соловьева

В преддверии Дня Победы украинские мошенники начали атаковать публичных людей в России, включая телеведущего Владимира Соловьева. Злоумышленники захотели посеять панику, сообщили в телеграм-канале пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

«Нашим антимошенникам удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных медийным персонам. Среди тех, на кого была направлена атака: Владимир Соловьев, Денис Майданов, Джиган, Ярослав Дронов и другие», — заявили пранкеры.

Вован и Лексус предупредили пользователей, что главной задачей украинских мошенников является спровоцировать панику, используя лидеров общественного мнения в России. Аферисты представляются сотрудниками различных служб, в том числе и государственных. В ближайшее время такие попытки могут участиться.

Пранкеры посоветовали не доверять звонкам с неизвестных номеров, перепроверять любую информацию и помнить, что органы власти никогда не требуют по телефону от граждан декларировать имущество или передавать деньги.

Ранее в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта рассказали, что аферисты в преддверии Дня Победы начали чаще использовать мошеннические схемы, связанные с якобы найденными наградами пропавшего без вести родственника.