Россиян предупредили о популярных схемах обмана в преддверии 9 Мая

«Мошеловка»: перед 9 Мая мошенники создали схемы с наградами и выплатами

В преддверии 9 Мая мошенники чаще всего используют схемы, связанные с потерянными наградами, выплатами ветеранам и билетами на парад. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Одну из наиболее распространенных уловок построили на сообщении о якобы найденной награде пропавшего без вести родственника. Злоумышленники представляются волонтерами «Поискового движения России» и предлагают подтвердить родство через специальный сайт. Для этого жертву просят перейти по ссылке и ввести код из СМС, после чего мошенники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Еще одна схема связана с обещаниями единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы. В этом случае аферисты звонят от имени сотрудников Социального фонда и под предлогом оформления перевода также пытаются выманить код из сообщения.

Кроме того, мошенники предлагают ветеранам или их родственникам льготные билеты на парад. За них просят внести символический организационный взнос — например, за доставку или страховку. После перевода денег злоумышленники исчезают.

В «Мошеловке» призвали россиян сохранять бдительность, не переходить по сомнительным ссылкам и никому не сообщать коды из СМС, даже если собеседник представляется сотрудником официальной организации.

Ранее россиян предупреждали о новой схеме мошенничества с фальшивыми поздравлениями от губернаторов. Злоумышленники рассылали сообщения и прячут под видом открыток вредоносные файлы.